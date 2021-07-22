桃園龜山昨天晚上疑似雨量太大，有5棵路樹倒塌還壓到1輛車。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園龜山昨天晚上疑似雨量太大，有5棵路樹倒塌還壓到1輛車。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園龜山昨天晚上疑似雨量太大，有5棵路樹倒塌還壓到1輛車。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

烟花颱風尚未發布陸警，已在桃園市龜山區帶來災害，龜山區茶專路與兔坑路，疑似雨量太大21日晚間有路樹倒塌，壓到路上車輛並影響佔據一半馬路。龜山員警巡邏發現，立即請龜山區公所到場切割路樹。

警方指出21日晚間7時20分巡邏經過龜山區茶專路與兔坑路53巷口時，發現山坡約5棵路樹倒塌壓到路邊停放1輛車輛，也影響約一半路面。因擔心天色昏暗，駕駛經過沒注意，警方連忙擺放交通錐、引導車輛，並通知龜山區公所、焦姓車主到場。後來公所人員連忙帶機具到場切割，讓交通恢復順暢。