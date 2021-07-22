前民進黨立委沈富雄21日表示，總統蔡英文連任與防疫2場戰役，前者贏在「芒果乾」，後者則敗在「順時中」，過程既驚奇又令人唏噓。「芒果乾」本身就是個乘著美中角力而來的假議題，如今時過境遷威力不再；「順時中」也是個假議題，因上半場幾無疫情讓衛福部部長陳時中虎虎生風，民進黨又刻意造神，如今隨疫情與疫苗之亂步下神壇，防疫也成為藍綠的政治角力戰場。

沈富雄在臉書發文表示，直指蔡英文的2場戰役：「贏在『芒果乾』，敗在『順時中』，過程既驚奇又令人唏噓。」沈分析，所謂「芒果乾之役」，即2020總統大選，「芒果乾」本身就是個假議題，因為沒有「芒果」只有「乾」；至於「乾」的由來，是美國總統川普、拜登相繼大力反中，加上香港反送中與共機繞台等因素造成，國民黨夾在中間兩岸政策又晦暗不明。但如今芒果乾已時過境遷威力不再，因美中惡鬥趨緩、大陸對台呈「去鷹」化跡象，顯得芒果乾「選舉期間最有效選完沒戲唱」。

至於所謂「順時中之役」，即新冠肺炎防疫，「順時中」本身也是個假議題，因為是上半場幾無疫情、每天「嘉玲」，讓民進黨與陳時中「虎虎生風」所創造出的名詞；至於「順」的由來，是民進黨站在防疫成功、台灣人聽話願做順民的基礎上，刻意造神，順勢培植下一梯次候選人。但如今陳仍以上半場戰術對付疫情，沒跟上全球腳步，意圖攬功的氛圍加上各地首長不得不「逆時中」，讓陳的處境左右為難、陷入困境。

綜觀以上，沈富雄認為，陳時中已步下神壇，敗因是「缺糧」也就是缺疫苗；防疫不再是純粹對病毒之戰，而是藍綠有志一同的政治角力；蔡英文2020年能夠以超高票連任，是天時、人和下的產物。