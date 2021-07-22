新北市「張博揚小兒科診所」21日卻在臉書中發文抨擊，CDC指揮官陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？（摘自臉書）

新北市「張博揚小兒科診所」21日卻在臉書中發文抨擊，CDC指揮官陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？（摘自臉書）

中央宣布6月7日起全國接種新冠肺炎疫苗免費，不收取任何的掛號費，但新北市「張博揚小兒科診所」21日卻在臉書中發文抨擊，CDC指揮官陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？醫師更怒批「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

醫師昨在臉書中發文說，風尖浪頭之下，要跟預約本診所施打新冠疫苗的朋友們說聲抱歉了，該診所從第1針開始就有收掛號費，底氣何在？就是因為有正式的合約書，有金額，有官印，所以他自認心安理得，沒有所謂兩邊拿錢。如果邊收錢邊拿補貼，或是報健保早就大爆炸了好嗎？

醫師也秀出合約書說，其實就是每年的公費流感疫苗合約書修改一下，每年的流感疫苗就是這樣子收費，1針補助100元，然後各院所收取掛號費用。本是這樣想，疾管署、衛生局、衛生所哪一個不是這樣子想的呢？畢竟診所開多久，公費流感疫苗合約就簽了多久。行之有年，大家行禮如儀。

醫師說，哪知台北市長柯文哲嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6月7日蔡英文總統及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費。但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法。

陳時中說的是原本1針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費呢？7月21日結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。

醫師說，打新冠肺炎疫苗的流程其實比一般疫苗來的複雜，成本也是高上一些，依照合約收取合理的掛號費用（與過往相同）。成本較高就算了，疫情趕快結束才是你我衷心期盼的事。但是，只因要與政治對手抗衡，卻被免費了！當初江子翠疫情爆發時，自己沒有一日休診，「但是我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

一向覺得診所不是快打站，診所應該以質取勝不應衝量。離家不遠，時間方便，不會群聚，甚至假日都有服務。我詳細問診，還會耐心回應問題與衛教，只用最好的針具施打，隔日還會詢問是否有副作用。雖然這些都是我覺得我應該我想做的，但是我希望有人看得到。今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。

醫師不滿地說，如果打疫苗不能收掛號費，那就代表診所這陣子的現金收入是零，但所有的成本每天都在燃燒，增加的人力成本、電話費更甚以往。指揮中心要求的衝量獎金，如果遇到疫苗不足，遇到颱風延誤，就是鏡花水月，看得到拿不到。

醫師表示，至於一針100元的接種費究竟何時可以拿到？聽說是三個月以後，甚至還有明年才會結算的說法，但是大家身上有多少現金可繼續付薪水、房租和耗材？健保的業務因滿滿的疫苗需求而被排擠，然後需要撐一季以上。「這不是佛心，這是深淵。」