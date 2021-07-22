烘爐地位於中和的山巒上，是新北超棒的賞夜景景點。來烘爐地不只可以祈求好財運，還能順便爬登山步道讓自己運動健身一下，欣賞新北無敵的夜景，拍攝美麗的車軌照片。看完夜景，觀景台旁還有好幾攤美食讓你可以填飽肚子，休息一下。找個時間來烘爐地走走，欣賞這裡的無敵夜景吧！

交通方式

要前往烘爐地，可以選擇自行開車或是搭乘大眾運輸工具上山，詳細交通指南請參考：

【新北景點｜中和】中和烘爐地怎麼去？交通資訊懶人包

景點簡介

一來到烘爐地，就可以看到全台灣最大的福德正神像。南山福德宮除了有供奉福德正神之外，還有供俸五路財神、文昌帝君等，是北台灣香火最旺的土地公廟。

烘爐地也是著名的攝影景點。半山腰財神店前面的S型車道，在夜晚車多時，便有機會可以拍出漂亮的車軌照片。

登山注意

從福德正神像旁邊的樓梯口開始登山，約半小時可以抵達山頂。一路上都是向上的樓梯，總共約莫有400個階梯，中途沒有緩坡或是休息的涼亭，連續爬上來其實需要一定的體力，建議穿著好走的鞋以及好行動的衣服來比較適合。山腰旁的財神殿跟山頂上的主殿旁邊都有販售飲品和點心，可以在開始登山前買些糧食，在路途中補充體力，也可以直接在這購買拜拜用的供品。

參拜方法

走上最後一階階梯，便可以看到金碧輝煌的主殿。 參拜有一定的順序，記得要遵照指示一個一個神像拜。天公爐第一，再來是主爐，最後是後殿，每爐一柱香，每個人總共會拿到三柱香。參拜完前兩爐後，就可以到後殿用大錢換小錢，將自己的零錢投入錢箱，再拿取神明前擺放的錢母，換回的銅板可以放入錢包或是放在家中的桌上，以祈求財運。另外也可以準備好名片，投入專屬的名片箱，讓神明能更好記住你。

美食介紹

主殿區旁還有好幾個小吃攤販。已經有20年歷史的小吃店，販售了麻油雞、臭豆腐和肉丸湯，冬天上來山頂可以喝碗熱湯，好好溫暖一下身子。肉丸湯有特製的麻油香味，一咬下去便是鮮甜的肉汁和滿滿的內餡。 而夏天流汗浹背的爬上山，也可以到冰淇淋攤吃枝冰，好好消暑一下。口渴了，小吃區旁還有一整排的自動販賣機，有各式各樣的冷熱飲料供你選擇。

痞克邦@哈利王美食小當家的部落格（圖／ReadyGo提供）

痞克邦@哈利王美食小當家的部落格（圖／ReadyGo提供）

欣賞夜景

飽餐一頓之後，走到主殿前的觀景平台，便可以看到美麗的夜景。建議可以從後方階梯走到販賣部上面的瞭望台，坐在長椅上，能更清楚地將台北的夜景盡收眼底，比較不會被廟樑給遮擋住，天氣好的時候還有機會能看到台北101和美麗華摩天輪。配上一杯啤酒，和好友一邊聊天一邊欣賞壯觀的夜景，享受晚風徐徐吹拂，給自己一個最棒的夜晚！

來烘爐地不只可以求發財升官，還能欣賞大台北無敵的夜景，拍攝美麗的車軌照片，並品嘗美味小吃。找個晚上來烘爐地走走，好好讓自己放鬆一下吧！

烘爐地景點資訊

| 景點位置：新北市中和區

| 開放時間：全年全天開放

| 官方網站：烘爐地南山福德宮

(本文由 ReadyGo 提供)