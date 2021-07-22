位於東區巷弄中一間地下室酒吧「Metro23 Taipei」是間lounge bar竟記得在那裡等待你去發覺他深沈且餘韻不斷的美好。昏黃的燈光營造出溫馨且放鬆的感覺，沒有浮誇的裝飾也不是時尚冷冰冰的風格，「Metro23 Taipei」給人一種回到家的溫馨感。「一天或許可以忙上23鐘頭，但一定要留1個小時給自己 。」是這間酒吧的名字由來，每日留給自己遠離塵囂的一小時，將自己浸泡在微醺迷霧之中，好好放鬆一下吧！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店內燈光較為暗，讓你可以享受夜晚中溫暖的小角落，整間店座位形式以沙發座位為主有多人的沙發座位也有四人左右的沙發座位，每一區座位都有隔開有種小包廂的感覺很適合三五好友一同前往敘舊聊天。店內也沒有嘈雜貨放得很大聲的音樂，舒服的音樂加上微弱的燈光，在這邊你可以享受到溫馨的浪漫，不用拘束自己可以放下一切休息一下。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店內的特色Sangria，又稱西班牙水果酒也是讓人驚艷，傳統Sangria使用紅酒為基酒，但在「Metro23 Taipei」你可以選擇口感醇厚的紅酒或是較為清爽且帶清香的白酒做為基酒來調製。而裡面的水果也會依據季節而放入不同的當季水果，像是夏季就可以喝到有著酸甜芒果的Sangria喔！

店內調酒除了經典的調酒以外，還有許多因應當季水果所推出的特色調酒。像是冬季時候就使用草莓推出季節性酒單，夏季時則是有芒果、水蜜桃等酸甜可口的水果。每一杯調酒都準確地帶出了水果本身的濃郁香氣，沒有被酒精味道蓋過去，兩者融合得十分洽當且口感溫潤。將經典調酒加入當季水果，碰撞出的創意調酒覺對讓你一喝難忘。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家資訊

Metro23 Taipei

電話：02-8771-0959

營業時間：週一到週日 20:00-02:00

地址：106台北市大安區敦化南路一段177巷23號B1

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)