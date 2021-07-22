在網路上吸引超過 25 萬人追蹤的 JKF 女郎「CC 西西」，過去曾是職業軍人，也上過不少綜藝節目聊經驗談，長相美豔又擁有「F 杯美乳」的她，最近也 PO 出在居家運動的照片，一身姣好曲線也擄獲了大批網友的心！

只見她紮起高馬尾身穿白色運動背心，搭配黃色緊身褲和長襪，整個人看起來陽光又充滿活力，而她也發文寫下：「現在只能剩在家裡陽台曬太陽可以不戴口罩了」，並標註了「居家運動、馬甲線、川字線」等字詞。

看到馬甲線的 Hashtag 後，大家仔細一看，才發現照片中的她，肚子上有著明顯的肌肉線條！也紛紛留言大讚：「CC好美」、「健康又性感」、「太強大！」、「疫情下反而馬甲線練出來了，恭喜」…

YouTube/大哥是對的(圖／JKF提供)

事實上，西西原本就是「陸軍專科學校」出身，也受過專業的體能訓練。3000 公尺的跑步成績，通常都在 14 分鐘內完成，而她的打靶表現也十分優秀，幾乎都可以「滿靶正中紅心」！超強體能也曾引發綜藝節目大哥們連連驚嘆！

雖然為了配合火辣造型的她，經常擺出高級厭世臉，導致第一次見到她的人，可能會誤以為她很有距離感，但西西私底下其實是個愛笑的女孩，卻也因此展現出強大的反差萌，讓人感受到她的多重魅力！

而她的作風和穿衣尺度也十分大膽，經常在網路上 PO 文放福利，曬出大尺度辣照造福粉絲呢！如今，她也靠著「青筋雪乳」、「最美女國軍」等稱號，持續累積出高人氣，讓粉絲們每天都很期待可以滑到西西令人驚喜的養眼照片呢！

(本文由 JKF 提供)