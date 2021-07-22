NBA賽季在昨天公鹿擊退太陽拿下總冠軍後圓滿落幕，不過就算暫時沒有NBA賽事聯盟也不無聊，因為夏天這段時間就是各隊的補強大好時機，許多交易傳聞也紛紛出爐，其中熱門球隊湖人就一直是眾人關注的焦點，他們今夏會如何補強來提升戰力呢？

The Lakers are reportedly looking to add a veteran point guard with Chris Paul or Russell Westbrook as potential candidates. 👀 pic.twitter.com/ADDMaMuv4T — theScore (@theScore) July 21 2021

其中隊上的控球後衛薛洛德(Dennis Schroder)和前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)已經被正式放上交易談判桌，目前就看有無球隊需要他們，即可達成交易，最近甚至傳出剛被淘汰的太陽主力控衛保羅(Chris Paul)也有可能加入湖人，而今天又傳出了最新消息。

據NBA知名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)提到，湖人目前對保羅以及巫師主力控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)都有興趣，保羅下季年薪大約是4421萬美元，在無緣總冠軍獎盃之後，他明確表示自己不會就此退休，但他還沒做出是否執行球員選項的決定，而加入湖人或許是個好選擇，因為他可以和好兄弟詹姆斯(LeBron James)一同打拼。

另外史皮爾斯談到關於韋斯布魯克的交易案，其中說到湖人能提供的籌碼目前為庫茲馬、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)及薛洛德，其中薛洛德需要湖人進行先簽後換的操作，而平心而論這樣的籌碼來交換韋斯布魯克是實際的，但還是要看巫師願不願意送出主力控球進行重建的動作。

薛洛德和庫茲馬都已放上談判桌，塔克在湖人的出場時間也不多，若巫師同意，那韋斯布魯克能與詹姆斯、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新三巨頭，而目前韋斯布魯克和巫師的合約還剩下兩年時間，下個賽季年薪也大約是4000多萬美元，與保羅差不多，但保羅目前已經36歲，也有可能因與詹姆斯的交情降低自己的未來薪水也說不定。