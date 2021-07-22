期待兩個多月，隨著新冠肺炎疫情平穩，解封的可能性愈來愈大。當國人期待著重回正常生活，也可能產生另一種焦慮：解封焦慮。

當政府宣布警戒降級、部分場館重新開放，還是有人會擔憂，或怕一旦出門就染疫，因此選擇繼續待在家，甚至不願接觸人群，美國心理學會近期的調查就發現，有半數的美國人不願回到之前的人際互動模式。

梅約醫學中心（Mayo Medical Center）臨床社工師德魯肯米勒（Reese Druckenmiller）說，焦慮不會因為確診數下降而減少，仍然有人不太願出門，害怕與家人以外的人互動。

解封也會焦慮？專家提出3點原因

為什麼解封也會有焦慮？期待重回以前的生活為何還會擔憂？專家指出3點原因：

1.難以適應改變

臨床心理師蔡佳璇指出，在過去兩個月我們已經習慣多數時間待在家裡、適應這種「正常但又不正常」的生活，要再重回到以前的日子，難免難以適應。

「解封意味著，我們正嘗試可能讓自己陷於危險的行為，」心理學家偉斯洛基（Andrew Wislocki）也指出，雖然不是每個人都會有這種焦慮，但面對這種改變會有不安或憂慮很正常，「長久以來我們已經習慣用某一種心情和行為過生活，所以面對解封，也需要時間改變，如同警戒時，人們也要適應足不出戶的生活。」

偉斯洛基也強調，這種不確定性與警戒時期不同，因為改變可能會讓自己陷於危險中，所以才有這麼多人逡巡不前。

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2.無法確定他人和外界的狀況

除了來自己的對未來的不確定性，也來自人群和環境。不確定對方會怎麼互動，更可能擔憂對方是否為無症狀感染者，加上現在不是完全沒確診病例，在無法評估風險的狀況下，很容易產生焦慮。

3.新聞媒體推波助瀾

媒體的報導下，這種解封焦慮更深。德魯肯米勒表示，雖然隨著疫情舒緩，新聞面貌已經從以前專注於疫情，有更多不同的內容，「但每節新聞重點還是確診數、多少人去世。這對很多人來說這一種負擔。」蔡佳璇也認為，媒體太強調病毒有多可怕，這些都會影響人們重回以往生活的意願。

●有焦慮很正常 想讓自己安心先做這3件事

除了外出親洗手、戴口罩，還有什麼方式可以緩解這樣的焦慮？，蔡家璇表示，有這樣的焦慮很正常，這是自我保護機制，不用追根究柢，而面對這樣的狀況，首先可以寫下來在煩惱什麼。

蔡家璇解釋，有這些焦慮是因為認知窄化成只想得到災難，因此把自己的擔憂寫下來，並問自己，這些擔憂值得嗎？「出門就會染疫，這是事實還是想像？最好和最差的狀況是什麼？這樣的擔憂對自己有什麼好處？」

(示意圖/Shutterstock)

她表示，透過這些做法，可以讓認知更具彈性，才能採取進一步的做法，「思考完就會發現，想法不等於事實。」了解之後，正念、靜心都可以讓思緒回到當下，或是泡杯咖啡、洗碗，不讓自己胡思亂想，就能化解這樣的焦慮。

同時，恢復生活也要「慢慢來」。台北市立聯合醫院全觀心理健康中心心理師周庭筠指出，給大腦一點時間適應新的社交生活，可以先從親朋開始，再慢慢擴及朋友和職場、客戶。另外也可以從資訊蒐集做起，每天看正確、適度的訊息即可，例如指揮中心的記者會，「我們習慣了被資訊轟炸，現在要慢慢減少，因為資訊太過氾濫反而會增加不確定感和恐慌。」

最後是別苛責他人的焦慮，周庭筠解釋，每個人適應改變的能力不同，不要因為對方焦慮就覺得是窮緊張、想太多而有情緒反應或責備，這樣只會讓對方更不想適應新的生活模式。

周庭筠也表示，由於不了解新冠病毒加上一發不可收拾，才對它這麼恐慌，但目前已愈來愈了解它，加上疫苗已經開始施打，許多國家也慢慢回歸正常生活，「不要只看壞的，好消息其實很多，因此不用太過緊張，給自己一些時間，一定可以解決這樣的焦慮。」