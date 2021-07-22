資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，直率性格深受粉絲喜愛，讓他至今仍占有一席之地，在中度颱風烟花襲台前夕，仍堅持在凌晨運動的他，透露出門前跟家中孩子交代「如果兩個鐘頭沒有回到家就報警」，立刻引起網友關切。

曹西平表示凌晨出門運動時，都會跟小孩交代「如果兩個鐘頭沒有回到家，就幫我報警，說我不見了」，主要是外出難免碰到下大雨、風大或閃電打雷等不確定因素，接著話鋒一轉，他表示學習獨立是人生必經過程，很多事情經歷多了，自然就看的很淡，雖然難免被人覺得想法灰暗，他強調只是看清人生，把事實說出來而已，接著感嘆：「這個社會是無法聽真話的年代，只要誰說真話那就不行了，一定要被公幹到死為止」。

曹西平認為人生短暫，不要只想著要長命百歲，而是要想著活著的時候，有沒有很快樂為自己活著，而非只是為了別人在活，接著強調年輕時很多事都經歷過，老了反而相對平靜，除了越來越喜歡安靜無聲的生活之外，對生死一事也看得更淡。

對此，網友紛紛留言：「人生過程不就如此這般，跟自己獨處，是很享受、沉澱、放空的好機會」、「一種米養百種人，唯有自己過得好才是真的」、「自己的世界自己揮灑，健康活著就是責任」、「有時運動讓自己暫時放空也是很好的，只是要注意安全和身體」。