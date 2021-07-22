政府開放18歲以上國人登記疫苗施打，但卻將陸生排除在外，甚至連登記的機會都沒有，對此，台北市議員羅智強喊話，「我當台北市長，力爭陸生疫苗人權！」希望讓台北市真正成為重視人權的進步城市。

羅智強今（22）日在臉書指出，在台灣幫陸生說話的政治人物，鐵定犯了兩個傻：第一個傻是陸生沒有票，幫陸生講話對選票沒幫助；第二個傻是仇中有選票，剝奪陸生的疫苗人權說不定還可以拿到選票。

不過羅智強仍決定當個犯傻的笨蛋，因為不能眼睜睜地看著人權遭受侵犯，卻莫不作聲，他表示，陸生要的並不是打疫苗的「優先特權」，而是打疫苗的「平等人權」，陸生只希望能跟其他外籍生一樣，可以按規定登記排隊等疫苗，但民進黨卻連讓他們排隊等的資格都不給，所以自己當然要為他們爭。

羅智強喊話，要幫陸生爭取「疫苗人權」。（示意圖／本報資料照片）

「人權是普世價值，健康是基本人權」，羅智強表示，健康權不僅為我憲法上的權利，已國內法化的國際人權公約更規定，不得歧視特定群體拒絕給予藥物、疫苗的健康保障；至於為什麼民進黨就是要違反這一切，只因為意識形態，就硬是剝奪陸生打疫苗的資格。

羅智強批民進黨歧視陸生，至今不肯通過讓他們納健保，疫情之下又不讓他們打疫苗，不僅違反人權更有礙防疫，因此他建議台北市長柯文哲為陸生疫苗人權發聲，就如柯文哲所說，連沒有身份證、健保卡的移工、街友，北市都幫他們打疫苗，應對陸生「一視同仁」，這是正確的態度。

羅智強認為，在台北市生活、工作、求學的每個人，無論性別、年齡、族群與國籍，基本人權都應受到保障，因為這是一個進步的城市最起碼的標準，而一個願意維護少數族群權益，不把選票放第一的市長，對一般市民的照顧更不會輕忽。

若當台北市長，羅智強承諾，一定力爭疫苗人權，讓陸生受公平待遇，比照外籍生一樣能打疫苗，且不僅疫苗人權，所有中央對特定群體的歧視，他也都會力爭到底，讓台北市真正成為重視人權的進步城市。