中美晶(5483)今除息，今年配發9元現金股利，創掛牌以來新高，上半年已配發3.5元，今除息5.5元，除息參考價為207.5元。早盤中美晶股價秒速填息，中美晶6月合併營收達62.3億元，月增率15.4%，年增率13%，單月合併營收突破60億大關，創歷史次高；累計上半年合併營收為332.4億元，比去年同期增加9.6%。

中美晶去年不畏疫情影響，仍逆勢創下營業毛利、營業淨利、稅後淨利及EPS皆創歷史新高之營運成果!去年度集團合併營收達新台幣613.97億元，較前一年度的新台幣655.1億元減少6.3%；歸屬母公司的稅後淨利新台幣63.26億元；稅後每股盈餘新台幣10.82元。

中美晶的營收結構中，太陽能占比約1成左右，其餘主要為子公司環球晶(6488)的貢獻。展望下半年，半導體產業鏈部分，隨疫苗施打，全球經濟活動逐漸緩慢復甦，加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習/工作帶動PC、平板需求攀高，5G滲透率擴大亦促進產品規格提升誘因，半導體需求量持續向上增加，今年的環球晶圓產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。

至於太陽能產業部分，適逢夏季用電高峰，停班停課也提高居家用電量，凸顯台灣亟需傳統能源以外的再生能源做為長期對應極端氣候及穩定供應電力的方法。中美晶積極響應政府能源轉型計畫，發展太陽能作為潔淨能源的起步，中美晶今年也朝大尺寸超高效率單晶矽太陽能電池技術開發。

中美晶強調，該公司擁有齊全的太陽能產線與豐富的電站建置和維運經驗，將充分發揮自身優勢，並積極佈局高效電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等創新綠色經濟。加上透過轉投資車用電子大廠朋程(8255)、第三代半導體及砷化鎵大廠宏捷科(8086)、高品質的半導體特殊氣體供應商台特化等高價值事業，中美矽晶深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，有助於分散產業結構風險並轉化為未來經濟效益。