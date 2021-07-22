德州儀器（Texas Instruments Inc ）上季業績意外強勁，但本季營收預測略遜於華爾街預期，令投資人擔心在全球晶片短缺的情況下，這家半導體大廠能否滿足炙熱的需求。

周三德儀盤後股價重挫近5%，報185.5美元。

儘管產業供應吃緊的情況持續存在，但德儀仍卯足全力提高產能，並聚焦於許多終端市場激增的需求。上個月德儀宣布以9億美元收購美光的一家工廠，將使該廠成為德儀的第四座類比晶片製造廠。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，市場普遍認為需求仍然非常強勁，許多投資人看好未來幾個季將出現高於平均值的營收增長，但德儀的財報顯然與這個市場共識背道而馳。

德儀預估第三季營收介於44億～47.6億美元，其中間值不如分析師預期的45.9億美元。

該公司並預估第三季每股盈餘介於1.87～2.13美元，分析師預估為1.97美元。

不過，該公司第二季業績超出華爾街預期，主要受惠於類比晶片和嵌入式處理器業務營收成長逾40%。

德儀第二季總營收年增41%，為45.8億美元，優於分析師預估的43.5億美元。每股盈餘為2.05美元，優於分析師預測均值1.83美元。德儀財務長Rafael Lizardi在法說會上表示，今年第二季表現與第一季和去年同期相比都非常強勁。