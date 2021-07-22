新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目「財經起床號」專訪，談及解封，劉強調，新北市會緩降級，絕不會陡降，是緩解封概念，目前已訂定每周調整一次、拿下口罩，肢體有密集接觸行為放後面梯次開放，及先戶外再室內三原則。

劉和然說，針對中央可能宣布解封，新北市昨天有初步會議、先做內部討論，我們確診案例4天從7個升到148個，但從3位數降到個位花了4周，等於控制疫情花了四週才降到剩下個位數。

劉表示，在升級的時候要快速，因為疫情傳播太快，但解封時候要小心，目前解封的世界各國沒有一個不在復封，荷蘭、韓國、新加坡都是，強調解封的時候要很審慎，新北市做法是緩解封概念，會緩降級、不會陡降，不是搭溜滑梯下來，一定是階梯式下來，目前分兩階段四梯次，每周當一梯次，每兩周當一個階段，因一個病毒感染期是14天，因此用專業醫學倫理，以每14天為一個階段分成兩階段，每周調整一次。

劉說，原則一，口罩拿下 肢體有密集接觸如打籃球，也會放在後面梯次開放，第三先戶外再室內，一步一步來，各局處都在做自己有關，曾因升級而限制場所處理在兩階段四梯次如何分配，一定要核實告訴新北市民。

劉表示，雙北絕對是在解封要非常審慎的城市，目前新北市各局處已跟北市初步聯繫，認為解封有很多面向考量，區域聯防絕對無法做到每座城市都一樣，但大原則我們希望能夠一致。