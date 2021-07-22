隨著疫苗陸續抵達，公費疫苗開放第9類、10類對象以及48歲以上民眾施打，女星「大牙」周宜霈則在昨（21日）曬接種疫苗照，不過卻湧入許多網友私訊質疑「為什麼你可以先打？」也讓大牙不禁反問：「難道我是第九類也要跟你分享嗎？難道我心臟不好，算是高風險慢性病也要昭告天下？」

36歲大牙昨下午曬出接種AZ疫苗照，擔心有副作用的她直呼：「希望打完能跟我爸一樣擁有外星人體質，完全沒有任何不適」，網友也紛紛私訊、留言問大牙「為什麼你可以先打？」讓大牙不禁直呼：「我就納悶了！難道我是第九類也要跟你分享嗎？難道我心臟不好，算是高風險慢性病也要昭告天下？」大牙無奈說，現在輪到哪類別登記，新聞都有報導，網路也很好查，不解網友要為此質疑她。

由於大牙解釋打疫苗的原因講到心累，也讓她無奈嘆：「我是回答到有點氣，但又覺得有什麼好氣、好比較的」，所以乾脆寫出來。同時，大牙也進一步表示，她不想跑太遠打疫苗，但登記的診所日期又都先被預約，所以大牙比收到通知晚一週才打疫苗。

大牙臉書全文。（圖／取材自宜霈vs大牙臉書）

而接種疫苗後，大牙也提到，她身體沒有任何不適「但是心臟不時會有癢癢酸酸的感覺，沒有到很不舒服，但我微驚恐」，有網友則留言問大牙打國產疫苗，對此，她則回應：「我等不及國產，經常外出工作染疫危險高」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。