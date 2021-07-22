位在台北市松山車站的CITYLINK松山壹號店傳出有員工確診，因此停業消毒1至3日。（截圖自臉書粉絲團）

台北市疫情未解，位在台北市松山車站的CITYLINK松山壹號店，也傳出有商場員工確診，官方緊急貼出停業公告，宣布要停業1到3天。北市衛生局對此證實，21日接獲3樓無印良品員工確診的消息，已請店家配合停業並協助相關接觸者造冊，以利未來進行匡列與精準採檢。

CITYLINK松山店21日在臉書專頁發文，並在商場內擺放告示，內容指出為配合政府防疫政策，CITYLINK松山壹號店將在22日開始，1樓、2樓自主停業1日，22、24日則是3樓自主停業3日，停業期間將進行內部清消，更傳出是內部員工確診的消息。

對此，衛生局表示，21日晚間接獲松山壹號店樓管通報，指出3樓無印良品有員工確診，22日收到桃園市疫調資料，該名個案為案15609，20上班時接獲桃市衛生局通知為案15504接觸者，於當日坐防疫計程車至醫院檢查，21日確診陽性住院。

隨後，衛生局21日再通知CITYLINK松山壹號店，22日1至3樓停業1天，確診員工所在的3樓須停業3天，也請店長協助接觸者員工造冊，並安排疾管科及健康服務中心於今日上午10點至現場實地勘察，後續將進行接觸者匡列及安排精準採檢。

衛生局解釋，日前因基隆市確診個案15540曾至松山車站2樓uniqlo逛街，CITYLINK松山壹號店已於21日停業一天，全館消毒完成，2樓UNIQLO則停業3天。2樓UNIQLO的10人及百貨商場營業人員12人，22人目前採檢全數陰性。