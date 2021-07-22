國內想打疫苗的民眾，多數想打莫德納或BNT，並傳言說國外都不接受AZ。對此，醫藥粉專「MedPartner美的好朋友」發文澄清「AZ是國際接受度最高的疫苗」，目前共119個國家接受，比BNT和莫德納都高，引起網友討論。

醫藥粉專「MedPartner美的好朋友」昨在臉書發文表示，不知道為什麼一直有謠言說AZ疫苗在國際上的接受度低，但事實上AZ是國際接受度最高的疫苗，目前世界上共有119個國家接受AZ，比BNT和莫德納都還要高。

貼文引起網友討論，不少人認同地說，身邊的親友真的都有這樣的迷思，很多人都說非莫德納不可。「不信者永遠不信，只會說日本都不打AZ」、「詢問了下身邊的同事與朋友，很多人都鍾情mRNA疫苗」、

另有網友留言指出，目前的問題應該不是國際間的接受度，而是傳說AZ疫苗的防護力比BNT和莫德納還弱，因此許多人覺得既然要打，那為何不選更好的來打？對此，粉專「MedPartner美的好朋友」回說，AZ第二劑的保護力確實比較低，但在真實世界中所觀察到的數據，避免重症與死亡的機率其實沒有什麼差別。