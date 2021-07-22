總統蔡英文。(資料照)

東京奧運代表隊日前搭機出發赴日本，但世界球后戴資穎在IG上發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，讓選手搭乘經濟艙的事件曝光，此事引發外界爭論，蔡英文總統隨後發文道歉。民眾黨立委蔡壁如今(22日)盤點最近3個月蔡英文道歉史，並稱她的道歉文通篇 「深表歉意」、「遺憾」、「抱歉」，但具體過失是什麼，她要不要負責，該怎麼負責，全部霧煞煞，「道歉文看似誠意滿版，卻找不出半字真心」。

蔡壁如今在臉書指出，蔡總統最近3個月道歉史包括4月初為太魯閣事故致歉、5月初以黨主席身為民進黨染黑道歉、兩度為513、517停電道歉、6月為新冠確診病故300多人致歉，以及前幾天再因體協安排不夠「細心、貼心」讓選手搭經濟艙發文道歉。

蔡壁如表示，中國歷史上最會寫悔過書的皇帝是明朝崇禎帝，模式是「朕有錯，但最該死的是你們這些臣子們」，「蔡總統道歉文更出神入化，通篇深表歉意、遺憾、抱歉，但具體過失是什麼，她要不要負責，該怎麼負責，全部霧煞煞，道歉文看似誠意滿版，卻找不出半字真心。外界批評蔡總統道歉作秀、甩鍋，我卻覺得她像是專業的道歉機器，從國安事故到選手坐經濟艙這類爭議，都在守備範圍，事無大小，都能笑罵由人地完成道歉任務。」

看完蔡總統近期的道歉事件後，蔡璧如說，其實總統道歉是很嚴肅的事，因為國家元首的道歉，代表一個國家的道歉，在民主體制下，「國家」包括政府與人民，也就是說，蔡總統的道歉，不只代表蔡政府，還代表全體國人，「蔡總統一次一次的假道歉、亂道歉，就是一次一次透支政府公信力，也是一次一次打你我的臉、羞辱人民。所以我要籲請蔡總統，別再把總統的道歉當成兒戲，這是您對國人最起碼的尊重，台灣不要一部冷血無淚的道歉機器，台灣需要的，是一個肯做事、願意負責任的總統」。

另外，蔡壁如更用Hashtag在臉書貼文寫下，「蔡英文道歉方程式冷血無淚」、「世界最會道歉總統來了」。