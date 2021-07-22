英國政府資助、針對近2萬人的最新真實世界研究發現，接種2劑輝瑞/BNT、AZ疫苗後，預防Delta病毒的有症狀感染保護效力分別高達88%、67%，防護效力和抵抗英國Alpha病毒不相上下，不過如果只接種1劑疫苗，保護效力降至約30%左右。

研究發現，AZ、輝瑞/BNT疫苗能有效對抗Delta變種病毒。

綜合路透社、美國富比世（Forbes）網站報導，英格蘭公共衛生署（Public Health England）的研究團隊昨（21）日在《新英格蘭醫學期刊》（the New England Journal of Medicine）刊登疫苗抵抗Delta變種病毒的防護效力研究成果，研究主要比較接種2劑BNT、AZ疫苗後，抵抗Delta、英國Alpha變種病毒有症狀感染的保護效力。

研究人員透過英國國家免疫管理系統（National Immunisation Management System）追蹤去年10月底至今年5月中旬期間英格蘭地區確診者的疫苗接種狀況，並且利用病毒基因定序抓出約19109人接種BNT、AZ疫苗後仍感染Delta或Alpha病毒，當中14837人感染Alpha病毒，另外4272人染上Delta。

研究結果顯示，不論接種哪一支疫苗，民眾若只施打1劑，抵抗Delta的有症狀感染保護力都很低，約只剩下30%，抵抗Alpha的保護效力為48.7%。

不過如果民眾接種2劑疫苗，抵抗Delta的保護效果會顯著上升，BNT疫苗的保護效力上升至88%，AZ疫苗的保護效力提升至67%。2劑疫苗抵抗Delta的防護力和對抗Alpha的效果差異不大，2劑BNT對抗Alpha的保護力為93.7%，AZ的保護力為74.5%。

在此之前，英國政府已經針對疫苗抵抗Delta病毒的保護程度進行多項研究，5月英格蘭公共衛生署也公布BNT、AZ疫苗預防Delta有症狀感染的研究成果，不過那份研究規模較小，僅追蹤4月至5月的病例。當時研究發現，2劑BNT疫苗抵抗Delta的保護效力同樣達88%，2劑AZ的保護效果僅為60%，昨天公布的研究中，2劑AZ的防護效果稍微上升。

英國研究人員在昨日公開的論文中指出，「在接種2劑疫苗後，疫苗抵抗Delta及Alpha的保護效力差異不大。」不過他們強調，如果只接種1劑疫苗，疫苗效力的差異就很明顯，呼籲一定要盡可能讓脆弱族群接種2劑疫苗。