【旅奇傳媒/記者-張語柔】日本靜岡縣鐵道「天龍濱名湖線」沿線的「濱名湖佐久米站」每到冬季就會出現數百隻海鷗朝著進站列車襲來的奇特景象。經由日本朝日電視台知名節目「珍奇百景鑑定團」介紹並認證後，車站更是打響觀光知名度，吸引許多遊客專程到訪朝聖。

寒冬時期擔心海鷗們覓食困難餓肚子，濱名湖佐久米站附近某間壽司店的店長每天都會來到車站月台，貼心的丟吐司邊餵飽牠們，這個餵食舉動已經長達數10年。由於店長的餵食時間正好搭配列車進站時刻，因此車上遊客都能看到大量海鷗群朝列車襲來的奇景。

▲數百隻海鷗齊聚車站月台等待餵食，甚至在鐵軌下都能看到牠們的身影。 圖：寫真AC／來源

海鷗群在每年1月下旬～2月上旬出沒，通常每次約有400～500隻，如果想看更壯觀的景象，則可以選擇在寒流來襲的時候前往。當氣溫越低，野生海鷗群就越難自主捕食，專程飛來享用大餐的海鷗數量就會爆增，據說甚至能高達800多隻！遊客若想參與，可以在車站內併設的喫茶店購買海鷗飼料（每袋約100日圓），親自挑戰獨特的月台餵海鷗體驗。

▲天龍濱名湖線連結靜岡縣掛川市至濱松市，以沿途純樸的日本鐵道原風景聞名。 圖：寫真AC／來源

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