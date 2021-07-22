一名謝姓男子因毒品案遭裁定勒戒2個月，因拒絕到案遭到通緝，日前台南市刑大獲報謝嫌攜帶槍械出沒在台南一帶，立即動員跟監埋伏，前天(20日)傍晚，發現謝嫌帶著妻小在新營出沒，立刻荷槍實彈圍捕，謝嫌見形跡敗露乖乖就逮，警方在車內起出衝鋒槍1支、已裝填2顆子彈的手槍1支，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣臺南地方檢察署偵辦，並解送通緝機關歸案。

直擊台南悍警圍捕毒品通緝犯，驚見衝鋒槍及上膛手槍。(戴志揚翻攝)

據了解，臺南市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心，日前獲報不肖份子趁各界忙於防疫期間，欲持不法槍械滋事，循線發現謝姓男子現因毒品案為臺灣臺中地方檢察署通緝中，逃亡期間流竄本轄新營、鹽水等地，且擁有具殺傷力槍械防身，即與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查。

毒品通緝犯衝鋒槍及手槍不離手，台南悍警荷槍實彈圍捕落網。(戴志揚翻攝)

專案小組循線於前(20)日17時許，鎖定謝嫌駕車出現新營交流道周遭，監控時正值交通尖峰時刻，行經車流量龐大，為避免波及行人安全，隨即通報附近鹽水分駐所、太宮、後鎮派出所等警力支援攔截圍捕，順利查緝謝姓通緝犯到案，並起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆(已裝填手槍彈匣)等重型槍械，但謝男拒絕供出槍彈來源，目前警方正進行溯源追緝，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣臺南地方檢察署偵辦，並解送通緝機關歸案。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，時值防疫期間，為確保民眾健康，中央疫情指揮中心與臺南市政府均訂有各項防疫指引，警方除配合防疫工作外，對於打擊犯罪、維護社會治安等工作亦持續執行，絕無空窗期。特此呼籲不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法外，民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。