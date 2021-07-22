桃園林姓男子去年透過手機遊戲「第五人格」結識多名未成年少女的桃園林姓男子，以贈送虛擬寶物為由，誘騙少女全裸視訊，自拍下體、胸部或自慰供他觀賞，想不到過程中，林男偷偷開啟螢幕錄影功能，將猥褻畫面儲存，事後還以此要脅少女「做最後一次」，所幸後來被害女子機警，拖延後趕緊報警，林男惡行才終於曝了光。檢方因此依照違反《兒童及少年性剝削防制條》提起公訴，一審將他判刑8年。上訴二審後，高院二審昨（21）日也將其判刑8年。可上訴。

根據判決書指出，2020年2月間，住桃園市大園區的林男，透過手機遊戲「第五人格」結識一名12歲少女，並以贈送遊戲虛擬寶物為由，要求對方全裸視訊或在鏡頭前自慰。對此，少女因懵懂無知，分別與林男進行58秒、5分鐘及8分鐘的視訊通話，而林男也趁少女不注意時，開啟螢幕錄影功能，將猥褻畫面儲存。

事後林男一人分飾兩角，用臉書帳號傳訊給該少女，稱林男握有其猥褻影片，少女一聽震驚不已，緊急跟林男連絡，此時林男竟反過來威脅她「做最後一次」，否則「確定不要我就傳了」、「我就傳給妳朋友看」、「如果妳做最後一次，我都刪光」，還好少女不斷藉故拖延，並趕緊報警，才沒讓林男得逞。

最後檢方對林男提起公訴，一審法院將林男重判有期徒刑8年。案經上訴，高等法院二審審理時，林男以自己犯罪情節輕微、危害不大，以「情堪憫恕」為由，請求二審減刑，但高院認為林男犯行並未情堪憫恕，不足可採，維持原判8年。可上訴。

另外檢方還發現林男曾用同樣手法，拐騙另一名當時年僅10歲的少女，在自家浴室中拍裸胸、下體等猥褻照片，因此新竹地院4月間，也對他另外判刑7年6月，目前上訴二審審理中，2案若合併執行，行期恐怕超過10年。