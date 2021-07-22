CRIF中華徵信所今年首度聚焦企業專利佈局，推出「專利盡職調查報告」服務，更首度公佈「TOP 5000營收前十大企業高價值專利」調查。其中，「高價值專利評估」功能係結合母公司CRIF集團旗下「SkyMinder全球商業資訊平台」大數據，以及專利情報軟體公司孚創雲端（InQuartik）獨創之AI分析模組，以貨幣化角度評估企業的專利資產價值，最快可於30分鐘內產出線上版報告，大幅縮短「企業併購」、「商業合作」、「募資」三大商業應用場景下的決策時間。

CRIF中華徵信所2021版「台灣大型企業排名TOP5000」調查公佈年度營收前十大企業，其中年度營收冠軍由鴻海(2317)精密拔得頭籌，總專利發明數量高達72697項，技術領域範圍廣泛，專利佈局更遍佈全球15個國家及地區。而台積電(2330)作為亞軍不僅營收表現亮眼，專利價值也成果豐碩，其中高達35％為高價值專利（6726項發明），且主要聚焦於「半導體裝置」研發領域，其中22%為高價值專利。此外，經濟部智慧財產局公布的《2021第一季智慧財產權趨勢報告》也指出，台積電以678件發明專利申請位居國內法人排行第一名，「專利王」的封號當之無愧。

而在營收前十大企業榜單中，「電腦及周邊產業」即有第三、四、五名的和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)，以及第九名的緯創(3231)共四家企業，其中廣達、仁寶的高價值專利數量占比高達13%，數量分別為211與93項專利發明，在「電子數位資料處理」技術領域的高價值專利比例更皆以10%的比例超越韓國三星電子的7%。

此外，近年金融科技趨勢大起，金融機構的專利實力也不容小覷，三家入圍營收前十大企業中的金融業者擁有184項專利發明，其中專利數量由國泰人壽奪冠，在「適用於管理、商業的數據處理系統或方法」挹注最多資源，並取得117項專利發明；而國泰金(2882)則將資源投入研發高品質專利，僅有的「資訊整合系統以及整合資訊的方法」專利也被評斷為A等級的高價值專利；富邦人壽相較於其他兩家，則將部分資源佈局在「數據識別」的專利技術上，是台灣首家獲得「生存調查視訊服務系統」專利的壽險業者，並坐擁35項專利發明，其母公司富邦金(2881)雖然不在前十大營收企業榜單中，但也積極挹注資源驅動創新，其在「適用於管理、商業的數據處理系統或方法」類別的高價值專利比例更是以8%超越IBM集團的5%。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示：「專利評價在歐美國家相當盛行，與國際高度接軌的台灣企業技術其實不輸國外大廠，且根據經濟部智慧財產局專利案件申請統計，台灣專利申請量連續五年維持在7.2萬件以上，甚至2019年更高達74652件，在具有豐沛技術實力的基礎上，台灣專利資產交易的未來發展可期。CRIF中華徵信所長期為企業提供資產評價服務，更看見企業對於無形資產評價的需求逐年上升，期望藉由推出『專利盡職調查報告』服務，協助企業在商業決策過程中，更精準掌握及評估合作企業的專利價值。」