國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府上任後，設立「行政院體育運動發展委員會」，召集人由政委擔任，規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會。（摘自洪孟楷臉書）

國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府上任後，設立「行政院體育運動發展委員會」，召集人由政委擔任，規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會。（摘自洪孟楷臉書）

國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府上任後，設立「行政院體育運動發展委員會」，召集人由政委擔任，規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會。（摘自洪孟楷臉書）

我國選手出征東京奧運搭乘經濟艙，官員搭乘商務艙，引發爭議，體育署長張少熙為此請辭。國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府上任後，設立「行政院體育運動發展委員會」，召集人由政委擔任，規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會，痛批閣揆蘇貞昌該開的會又沒開，不督導就別甩鍋給下屬。

洪孟楷表示，我國最高體育政策統籌與協調的單位是「行政院體育運動發展委員會」，而體育署是負責執行的機關，兩者缺一不可。

他指出，「行政院體育運動發展委員會」還是2016年民進黨政府上任後6月成立，過去在林全、賴清德擔任院長時，都會指派1名政委作為召集人，尤其此委員會任務重點包括提升運動競技實力及重大運動事項協調推動。

洪孟楷痛批，行政院長蘇貞昌上任後，無論是食安會報、治安會報等皆未依規定開會，而應該每2個月開一次的「行政院體育運動發展委員會」，也超過1年半沒有任何會議紀錄，行政院長放棄督導之責，就別只是甩鍋給下屬，也給善盡職責，才是真正挺體育。

他說，日前經濟艙風波，蘇揆臉書連三道歉，指示要專案調查之餘，也應該好好調查，而2個月該開一次的會議，為何長達1年半沒開，2020年疫情可還沒那麼嚴重，別想用防疫來甩鍋，蘇揆應該向國人交代，指派哪位政務委員負責？2020年、2021年都不開會，是政務委員怠惰還是蘇揆默許擺爛。

他強調，體育政策應該是延續的，國家的體育發展更不能隨政治人物喜好而變動，尤其體育委員會還是民進黨政府上任後才推動，推動後卻不落實，再找盡各種理由來切割，「要刮下屬鬍子之前、是否該先把自己的鬍子刮乾淨」。