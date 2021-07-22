「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum HFX）宣布將於明年1月21日至23日在台北與我國智庫「國防安全研究院」合作共同舉辦「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI），外交部表達誠摯歡迎。

「哈利法克斯國際安全論壇」是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要國際盛會，該論壇在今年5月時公布總統蔡英文榮獲2020年「馬侃公共事務領袖獎章」，並高度肯定蔡總統及台灣人民在抗疫及堅守民主制度的成就。

外交部指出，「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI）將是HFX主辦單位首度移師亞洲舉辦的大型研討會，可進一步彰顯台灣作為區域活躍民主政體的事實。外交部將與「哈利法克斯國際安全論壇」及「國防安全研究院」等主辦單位密切合作，促使本活動順利成功舉辦，以利與理念相近夥伴與國際友人共同捍衛自由民主價值。