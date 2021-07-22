美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天拒絕共和黨提名的2位人選進入1月6日國會山莊事件眾院調查委員會，共和黨高層揚言杯葛調查。

眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）任命5名共和黨人進入這個特別委員會，但裴洛西罕見地以擔心調查廉正為由，拒絕喬丹（Jim Jordan）與班克斯（Jim Banks）2人加入。

民主黨人指控班克斯與喬丹大力宣傳川普宣稱拜登竊取選舉贏得總統大位的說法。國會山莊暴亂事件發生數小時後，班克斯與喬丹等多名共和黨人投票反對驗證部分州選舉結果。

身為川粉的喬丹，曾呼籲針對大選進行調查。

裴洛西在聲明中說：「為了調查的廉正，堅守事實，也因為這些議員曾發表的言論與曾做出的行動讓人憂心，我必須拒絕讓班克斯與喬丹眾議員進入特別委員會的推薦。」

裴洛西先前已指派一位民主黨人主持委員會，調查川普支持者當天闖入國會山莊試圖推翻選舉結果一事。裴洛西說，她告知麥卡錫反對喬丹和班克斯進入委員會，麥卡錫卻出言威脅，指責她這種前所未見的舉動是「過分的濫用職權」，會賠上委員會的可信度。

麥卡錫在聲明中說：「除非裴洛西議長改變作法，讓5位共和黨提名人都加入，共和黨人不會參與他們的詐騙程序，而是會自己針對真相展開調查。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100722