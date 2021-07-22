日本23歲AV女優深田詠美（深田えいみ），被不少粉絲喻為「明日花綺羅接班人」，近來她轉型當YouTuber，頻道至今已累積57萬訂閱，日前她開始進行「鐵盤挑戰」，赤裸著下半身，以圓盤遮住下體，不時變換動作，如果都沒走光就是大成功，雖然深田詠美順利完成，就有網友發現她疑似露出黑森林。

深田詠美在最新上傳的影片中進行鐵盤挑戰，只見她以鐵盤遮住下身，接著將褲子及內褲脫掉，便開始進行挑戰，她不停變換姿勢，先是跳來跳去，又是做仰臥起坐、抬腿，甚至挑戰高難度動作，雙手放開移動、喝水、雜耍，讓人不禁為她捏把冷汗，而最後她也順利完成。

（圖／翻攝自Eimi Fukada YouTube）

有眼尖網友發現，深田詠美疑似走光，一瞬間看到了黑色的東西，頓時引發熱烈討論，「我看到了毛…」、「挖我看到了…」、「一瞬間看到了黑色的…」、「用0.25倍看更佳」、「這就是增加女粉絲的原因」、「我認真的，真的太可愛了」、「我已經好久沒這樣笑過了」、「妳真的是搞笑藝人」。

事實上，深田詠美2018年底出道就人氣超旺，其追蹤訂閱人數在現役AV女優中，僅次於三上悠亞，然而她卻深陷整形風波，不少人都認為她整過頭，看起來太假，還有網友認為她撞臉明日花綺羅，然而這些都無法阻擋她上漲的人氣。