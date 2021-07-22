陽帆和老婆Julie的21歲女兒陳妤安先前參加選秀節目《聲林之王》引來粉絲注意，雖最後被淘汰，但勇氣可嘉。最近她在IG限時動態分享辣照，只用圍巾當上衣，中空露出小蠻腰，側面看來圓弧傲人上圍明顯，另一張照她更穿低胸裝，秀出深邃事業線。

陽帆和老婆育有一子一女，兒子Chris從加拿大溫哥華哥倫比亞大學（UBC）畢業，女兒陳妤安先前也在UBC念書，被蕭敬騰經紀人Summer相中後休學出道。陽帆之後帶著女兒接受本報專訪，透露對女兒星路順其自然，強調：「爸爸是陽帆、媽媽是Julie那都不重要，希望她先把底子扎實練好，腳步站穩了再跑。」

陳妤安用圍巾當上衣秀出好身材。（圖／翻攝自angiedaydreaming IG）

陳妤安之後加入舞台劇演出，但因壓力太大，坦言多次練習後回家崩潰痛哭，「爸爸看到我這麼難過，還每天排練，很捨不得」，也給她許多鼓勵。正式演出時，陽帆更帶著老婆到現場力挺女兒的處女作舞台劇演出，Julie受訪時表示非常感謝劇團這幾個月的密集訓練和教導，「非常謝謝導演教導，社會大學能學到的，學校不一定會教」。

陳妤安性感秀事業線。（圖／翻攝自angiedaydreaming IG）

女兒完成這次舞台劇工作後，陽帆依舊沒打算插手管女兒的演藝工作，直言：「我現在完全不能給她建議，因為她21歲已經長大了，她有自己的打算，會由公司跟媽媽全部處理」。而陳妤安近期在IG分享近況，染了一頭浪漫金髮的她自嘲：「把圍巾變成了上衣，這樣對嗎？」凹凸有致的身材全都露，先前Julie接受《三立新聞網》專訪，則分享最近每月都會上傳自己新創作的作品，獲得網友不少共鳴。