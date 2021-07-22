台南市警方查獲32歲謝姓毒品通緝犯擁有衝鋒槍等重型槍械。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警方查獲32歲謝姓毒品通緝犯擁有衝鋒槍等重型槍械。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

謝男推稱是「已故朋友寄放在他那邊的」，警方對其供詞存疑、避重就輕，全案訊後依《槍砲彈藥防制條例》送辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警方日前獲報，32歲謝姓毒品通緝犯，逃亡期間流竄大新營地區，並擁有具殺傷力槍械防身，跟監埋伏多時，20日鎖定他駕車出現新營交流道周遭之際，聯合附近派出所警力圍捕，謝嫌看見警方大陣仗也懵了，乖乖束手就擒。警方起出衝鋒槍1支、手槍1支等重型槍械，全案訊後依《槍砲彈藥防制條例》送辦。

南市警刑大毒品查緝中心日前獲報，不肖份子趁各界忙於防疫期間，欲持不法槍械滋事，循線發現謝嫌現因毒品案遭台中地檢署通緝中，逃亡期間流竄本轄新營、鹽水等地，隨即與新營警分局偵查隊共同組成專案小組追查。

專案小組20日17時許鎖定謝嫌駕車出現新營交流道周遭，監控時正值交通尖峰時刻，行經車流量龐大，為避免波及行人安全，隨即通報附近鹽水分駐所、太宮、後鎮派出所等警力支援攔截圍捕，順利將謝嫌壓制，過程無人員傷亡。

對於遭查獲的衝鋒槍、手槍及子彈等，謝男推稱是「已故朋友寄放在他那邊的」，警方對其供詞存疑、避重就輕，全案訊後依《槍砲彈藥防制條例》移送台南地檢署偵辦，並解送通緝機關歸案。