韓國近日新冠疫情嚴峻，22日根據當地政府最新統計，每日新染疫者不僅已突破1800關卡，並又創下新高紀錄。

韓國政府表示，目前又新增1,842新冠病例，其中1,533是本土案例，染疫總數約18.4萬。韓國最新公布的每天新冠確診數，是2020年初疫情爆發迄今最多的一天。同時，也打破21日才剛創的歷史紀錄1,784例。

22日輸入韓國病例中，也包括在非洲海域執行反海盜任務的清海部隊。因受限狹小船艙，人員又交流密集，使得這支菁英部隊的染疫率竟高達9成之譜。目前，韓國輸入新冠病例也首次增逾百例。

從7號開始，韓國每日新確診者就一直超過千位，同時，疫歿人數也增至2,063人。

上周起，大首爾就把社交禁令提升至最高等級4。也就是，晚上6 點後禁止兩人聚會，餐廳與咖啡廳最晚只能營業到晚上10點，至於8大行業也全面禁止開門見客。

不過，新冠病毒非但沒有減少反而增加。因此，韓國政府正在考慮，原計畫在25日解禁，但現在疫情升溫下，可能還會延長這種半封城的實施時間。