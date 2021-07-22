聯電(2303)配息近1.6元今日除息，開盤參考價49.2元。隨著美國科技股大漲，聯電股價跳空開高1.9元達51.1元，直接超越填息目標價50.8元。盤中更是大漲3.6元至52.8元，漲幅逾7%。

聯電每股配發1.5998882元現金股息，總金額198.75億元，預計8月13日發放。先前因外資連續四天賣超聯電170772張，使得聯電股價連四天下跌；今日買盤搶進，開盤即完全填息。

聯電預計於下周三(28日)接棒舉行法說會，第三季營收可望再挑戰新高。

聯電6月營收再創單月新高，達173.36億元；聯電第二季營收亦再創新高，約509.07億元，季增8.09%，較去年同期成長14.7%，且優於預期。

聯電下半年接單暢旺並持續產能滿載，加上調漲價格，法人看好聯電下半年營收將逐季成長。

聯電日前股東會中，共同總經理簡山傑表示，疫情帶動數位轉型加速，半導體市場大幅成長，產能供不應求，預期半導體產業供不應求的結構性問題，恐怕會延續到2023年。

聯電於上季法說會預估，第二季晶圓出貨量將較首季成長2%，美元計價之平均銷售價格(ASP)季增3~4%；由此推估，第二季營收將季增5-6%，實際則為季增約8%，優於預期。此外，公司表示，第二季產能利用率將維持100%，毛利率有機會上看30%；因此預料本業獲利也將優於第一季。