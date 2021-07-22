鴻海(2317)董事會決議擬配息4元，今（22）日以108.5元參考價除息交易。雖然三大法人本周以來持續賣超達3萬6973張，鴻海今日以小漲0.64％開出後穩揚，最高上漲3.69％至112.5元，開盤約39分即填息達陣，早盤維持逾3％強勁漲勢。

中國大陸河南省近日降下暴雨，造成鄭州市20日嚴重淹水，市場關注鴻海集團鄭州廠區狀況。對此，鴻海表示第一時間即啟動應對機制，目前人員安全無虞，將視水情變化調整營運。旗下FII工業富聯亦表示生產運作正常，並代表集團捐款1億人民幣救災及災後重建。

投顧法人指出，鴻海鄭州廠區因地勢較高、且距離市區達約20～30公里車程，廠內積水狀況不嚴重，工廠、設備及人員均無損失。雖然工廠20日因降雨較大而有停工，但待雨勢趨緩後即可復工，由於目前為iPhone出貨淡季，因此對於營收影響不大。

投顧法人認為，以目前鄭州當地氣象預報來看，未來幾天天氣將逐漸轉佳。由於iPhone出貨旺季為9月，只要工廠附近的基礎設施能在8月底前恢復，則對今年整體iPhone出貨狀況應不會有太大影響。

鴻海將於明（23）日召開股東常會，投顧法人指出，鴻海今年維持蘋果iPhone主力代工廠地位，取得iPhone 13 Pro Max全部訂單、並為iPhone 13、13 Pro第一供應商，首度躋身iPhone組裝供應鏈的立訊取得6.1吋的iPhone 13 Pro約4成訂單。

鴻海致力以「3＋3」布局策略轉型升級，投顧法人看好鴻海受惠高階手機、遊戲主機及伺服器驅動，今年既有資通訊產品營收將成長約12％，而F1.0現況優化及F2.0數位轉型成效逐步顯現，將帶動毛利率提升至6％，每股盈餘估逾9元。

而鴻海除了倡議催生MIH聯盟電動車開放平台，並與多家電動車品牌廠展開合作。投顧法人預期鴻海將專注發展電機、電控及軟體產品，看好為台灣電子組裝廠中最有機會發展電動車零件、模組及整車的廠商，維持「買進」評等及目標價130元不變。