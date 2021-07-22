歐洲藍籌股的一系列樂觀財報表現，協助基準指數上揚，繼續收復周一大崩跌的部分失土；旅遊股在連日的下跌後，周三出現大幅彈升。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.36點或1.65%，為453.97點。旅遊休閒股上漲4.2%，擺脫數周以來Delta病毒陰影。

荷蘭半導體設備商艾司摩爾大漲3.6%，股價接近歷史新高。艾司摩爾上調了今年銷售展望，宣布新的股票回購計畫。

荷蘭同業ASM國際和BE半導體皆上漲約3%。

瑞士藥廠Novartis漲1.8%。在主要藥品推進下，該公司第二季核心淨利表現優於市場預期。

據Refinitiv IBES資料，泛歐STOXX 600成分股公司第二季獲利預計將為年增115.2%。儘管獲利成長預期一直在上升，但許多人預計成長率已在第二季見頂。

目前亞洲、歐洲和美國許多地區都在艱困地抵抗Delta病毒侵襲。CMC Markets首席分析師Michael Hewson指出，病例數的急遽增加是一個真實的危險，尤其對接種率低於50%的國家。就英美等接種率高的國家而言，市場認為疫苗足以抵擋病毒入侵，醫療體系不至於無法負擔。

歐股市值最高的德國企業軟體商思愛普，今年第二次上調財測前景，股價仍下跌1.9%。

戴姆勒集團跌0.9%。該公司警告，半導體短缺將繼續減弱下半年產量。