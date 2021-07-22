美國、日本等主要國家紛紛5G基礎建設與晶片製造，5G需求持續增溫，而5G產業領導者持續發揮技術領先優勢。包含美國高通、應用材料、德國英飛凌等預料今年企業獲利將有雙位數成長。元大5G ETF研究團隊表示，近期部份市場雖受到疫情蔓延影響，股市多呈現震盪整理格局，惟疫苗普及率逐漸上升，全球經濟正在進入「疫苗復甦期」，可望帶動全球市場消費需求，而與景氣相關性高的高科技零組件產業受惠較深，加上市場普遍預測5G建設可望於下半年加速，5G零組件的需求也將再次受到矚目。

台灣聚焦5G的ETF包括「元大未來關鍵科技（00876）」以布局全球5G關鍵元件為訴求，而國泰台灣5G+(00881)則以國內本土5G個股為主。目前（00876）的股價在29.29元附近，而(00881)則約18.07元。

全球政府與企業紛紛投入5G研發，積極推動5G商務應用，惟5G商務應用落地前需要廣泛建設基地台，強化訊號接收與資訊處理速度，根據小型基地站論壇（SCF）統計，2025年全球基地台數量將突破1000萬台，相較今年成長逾五成，而強勁的需求將帶動全球5G關鍵零組件製造商業績一路長紅。

Counterpoint研究指出，前三大全球智慧型手機晶片製造商，在今年的市占率相較去年將成長1~5%，由此可知掌握關鍵技術的5G領導廠商將持續發揮大者恆大的影響力，元大5G ETF研究團隊建議，龍頭企業往往具有抗跌領漲特質，在5G產業也不例外，建議優先選擇5G供應鏈各領域佼佼者，其具有技術領先優勢，獲利往往可優於同產業平均值。