義隆(2458)今日除息，每股配發現金股利9元，開盤參考價184元，今挾資金重回電子族群，義隆開高震盪，漲幅於1%~2%震盪，股價最高188元，填息率逾4成，義隆今年看好NB市場持續成長，加上高附加價值指紋辨識產品應用於筆電，營運成長動能明確。

義隆看好筆電需求延續，義隆預估第二季毛利率將落在48%~50%間。展望下半年，因進入傳統旺季，除筆電產業仍然維持成長外，義隆也看好高附加價值的指紋產品應用於筆電，預期指紋在筆電的滲透率將再提升。

另外，電容式觸控帶筆功能的晶片解決方案也是義隆最具優勢競爭的產品之一，2020年出貨年成長超過6成，今年為了因應折疊式智慧型手機的來臨，預計觸控結合電容式觸控筆功能之晶片成長可期。面對晶圓成本喊漲，義隆也會將成本轉嫁予客戶，年底新增產能也會陸續到位，義隆今產品都是在8吋廠投片，明年會開始有12吋廠的投片，在產能上將更有配置空間。

義隆預計在8月2日舉辦法人說明會，屆時除公布第二季財報外，也會對第三季以及下半年營運做出更明確說明。