國民黨立委鄭正鈐。（圖／取自鄭正鈐臉書）

高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），引發各界關注。國民黨立委鄭正鈐表示，高端連二期的人體試驗都還沒完成，衛福部就通過EUA、8月就要讓國人開始施打，且衛福部部長陳時中還不願比照美國審查EUA，全程公開直播錄影，陷台灣人連白老鼠都不如的處境，也讓人質疑「蔡政府到底在急什麼？」

鄭正鈐21日在臉書發文質疑，高端連二期的人體試驗都還沒完成，衛福部就通過緊急使用授權（EUA），就像是考卷還沒交出去，就獲頒合格的成績單，怎麼看都覺得到處有貓膩。疫苗是打在國人身上的，攸關安全與健康，蔡政府到底在急什麼？

鄭正鈐指出，高端疫苗二期試驗的解盲結果，最快在10月底才會知道，三期臨床試驗才剛獲得巴拉圭核准即將啟動，但蔡政府就急著讓高端通過「緊急使用授權」，8月就要讓國人開始施打。巴拉圭的人民做高端的三期實驗，但台灣人民卻連白老鼠都不如，連二期都沒做完就直接打。

不僅如此，鄭正鈐抨擊，美國審查EUA全程公開直播，但台灣卻是拒絕全程錄影、直播，陳時中還瞎扯，錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果。公開透明，表意權才不會被妨害，難道陳擔心的是若全程公開，原本計畫好的「結果」，就會造成變化？閣揆蘇貞昌說，政府只有以最安全有效的高標準來進行疫苗採購，及通過疫苗EUA的審定程序，但高端疫苗真的安全有效嗎？陳自己都說，還沒有大規模的人體試驗（第三期人體試驗），的確很難去證明確效，高端疫苗未做三期人體試驗，根本無法證明有效性，蘇的「最安全有效的高標準」根本就是在唬弄。