三國英霸，無限開大！由電魂網絡研發、易亨數位代理發行的超暢爽三國對戰手遊《夢三國復刻版》，官方宣佈將於今20(日)正式在雙平台正式上線。該遊戲由甜心射手【吳心緹】強力代言，同時還有西門夜說、凱琪、蝴蝶兒等主播為遊戲傾情助陣。為慶祝預約人數即將突破 20 萬人次，官方追加釋出限時好禮！馬上登入創角，只要10秒就能領取高級坐騎【小火龍】、【熾天使之翼】！更有超限定寵物【風暴哢哢】出沒，即刻下載，收取專屬豪禮！

《夢三國復刻版》雙平台正式上線

【超級代言人陣容 聲量無限開大！】

在《全明星運動會》中『吳心緹』作為『精靈射手』，為自己的團隊帶來了無數的歡笑和榮譽。而在《夢三國復刻版》中，來自蜀國的人族甜美少女「孫尚香」也是這樣一名古靈精怪的射手角色。在戰場上「孫尚香」百步穿楊，奮勇殺敵！而在戰場下，她又是一名妙齡少女，甜美乖巧。橫跨千年曆史，吳心緹在《全明星運動會》上拉開長弓的一剎那，弓箭似乎帶著觀眾一同回到了那個熱血的三國時代，這正是《夢三國復刻版》選擇『吳心緹』作為遊戲代言人的一個重要原因！

甜心射手【吳心緹】強力代言

《夢三國復刻版》電競導師—西門夜說，身位前電競職業選手，AHQ戰隊中的智謀擔當，在對決中掌控著瞬息萬變的戰場局勢。此次他作為諸葛亮的化身，在三國戰場上，運籌帷幄，決勝千里之外，軍師之名，當之無愧！

電競導師『西門夜說』傾情助陣

凱琪和蝴蝶兒被稱為“直播姐妹花”，在《夢三國復刻版》中，她們共同擔任起了“貂蟬”的形象代言。一位閉月羞花，清純可人；另一位國色天香，身材火辣！兩人將貂蟬“又純又御”的氣質淋漓盡致的體現了出來，兩人攜手將在遊戲中達成怎樣的成就呢？還請上線後拭目以待吧！

【創新英霸模式 技能無限開大】

在全新的《夢三國復刻版》中創新性的加入了極具特色的「英霸模式」，這是前所未有的全新設計的娛樂機製。「英霸模式」融入5v5地圖，突破界限的刺激體驗，出人意料的大招，刺激戰場一觸即發，體驗秒人的快感，碎片時間爽一局，八分鐘快速解決戰鬥，帶來一個從未有過的三國戰場！

創新英霸模式，技能無限開大

在[英霸模式]中，可以選擇極具破壞力的超強物理輸出並同時擁有獨特變身效果的戰鬼[呂布]，或者是具有擁有大絕全圖攻擊範圍的法師[諸葛亮]，體驗一個技能把對手蒸發的快感！在這個瘋狂的模式，只有想不到，沒有做不到！

英霸快打，無限火力

【開服嘉年華 福利無限開大】

在官網的預約活動中《夢三國復刻版》預約達到了里程碑式的20萬人，並已解鎖了官方準備的所有獎勵！即日起登錄《夢三國復刻版》，可直接在遊戲信箱中領取高級獎勵「坐騎南蠻刺熊、夢三幣、神秘武將卡、風暴哢哢」等預約獎勵。

開服嘉年華，福利無限開大

除此之外《夢三國復刻版》還另外開啟了福利活動【開服嘉年華】，累計登入三天，100%獲得超稀有極品道具『月之匙』使用該工具開啟月光寶盒，就有機會獲得超級神裝【無妄*幽蓮綺羅杖】，通俗點說，它能使剛踏入夢三大陸的小白，神兵值瞬間提升為戰場霸主！除此之外，還有神秘武將、限定坐騎、熾天使之翼等豪禮盡數亮相！開服嘉年華的福利之大，請各位千萬不容錯過！

開服活動超精彩，進入遊戲領豪禮

【直播快訊 主播無限開大】

開服活動超精彩！準備好一同守護夢三大陸了嗎？11位實況主與相約在《夢三國復刻版》 相見！由知名實況主帶來第一手的遊戲資訊，用最真實的視角遨遊夢三大陸！

《夢三國復刻版》直播列表：

7/22（四） 平民百姓於 youtube 平台 20:00 直播 ，Dinter於 Youtube 平台 23:00 直播，mita於Twitch平台20:00直播

7/23（五）尚恩於Youtube平台21:00直播， 國動於Twitch 平台 20:00 直播

7/24（六）bebe於Twitch平台15:00直播，vivi林芝衣於Twitch平台21:00直播，西門夜說與Twitch平台21:00直播

7/25（日）小潔於FB平台21:00直播，凱琪&蝴蝶兒與Twitch平台21:00直播

7/26（一）喬喬兒於FB平台21:00直播

直播快訊，主播無限開大

後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《夢三國復刻版》FaceBook官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。