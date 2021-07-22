已停刊的香港《蘋果日報》前執行總編輯林文宗、前蘋果副社長陳沛敏與2名蘋果主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），被控違反《香港國安法》第29條的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今早於西九龍法院開庭審理。

香港東網報導，押解4人的囚車在早上約9時抵達西九龍法院，而場外亦有數十名市民輪流等候入庭旁聽。目前，已有10名壹傳媒高層因涉違反《香港國安法》而遭警方拘捕，當中包括因3起非法集結案共判囚20個月、現於赤柱監獄服刑的黎智英。

警方表示，51歲前報社男編輯林文宗，涉及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」遭警方國安處拘捕，指他牽涉一宗於今年6月被偵破的同類型案件有關。警方指行動仍然繼續，不排除有進一步行動。

警方稱，至於陳沛敏、馮偉光及楊清奇，在上月同樣因涉違《香港國安法》，先後遭警方拘捕並獲准保釋，但昨日3人的保釋已遭撤銷。保安局局長鄧炳強回應林文宗被捕時表示，任何人違反任何法例，執法部門都要拘捕，而有關案件因仍在調查中，故不可作出評論。