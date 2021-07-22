台東市卑南加油站1位站長疑因檢查油井管線，不慎跌落1.5公尺深的暗井裡，警消趕抵現場，將呈現意識昏迷狀態的傷者救出，緊急送往醫院搶救無大礙。相關事故原因中油及警方調查中。

今（22日）上午8時，台東市更生北路的中油卑南站發生一起意外，簡姓站長進行油槽檢查時，竟在打開鐵蓋後，不慎摔入油井裡，警消獲報後立刻派員到場救援，所幸該井深度僅1公尺半，而且無油，簡男獲救後意識清楚，但頭部受撞擊出血，目前已送往基督教醫院救治。至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

據了解，事發時，簡姓站長正在進行每月底的例行盤查，但在打開鐵蓋時，不慎跌落發生意外，不過，詳細事故情形，仍有待調查釐清。

中油台東營業中心經理李聰明表示，該男性站長準備進行油井管線設備檢查時，不明原因跌落孔蓋內，其他員工發現後，看到站長有受傷，立即報警處理。

警消趕抵現場時，發現傷者躺在1.5公尺深的暗井裡，意識昏迷，救護人員隨入井內，利用長背板將傷者固定後，合力抬出來，緊急送往醫院搶救後已恢復意識，狀況逐漸穩定。