Still smiling about the @Bucks a small market team winning a chip and @Giannis_An34 loyalty to the city paying off 🏆



And to Wookie (Brook Lopez) and @toups_33 ... couldnt be happier for my guys! — Jeremy Lin (@JLin7) July 21 2021

眼見公鹿拿下相隔50年的總冠軍，林書豪22日不禁發推表示，「看到一支小市場球隊公鹿可以拿下總冠軍，讓我始終保持微笑，阿提托康波對那座城市的忠誠也獲回報，最後必須恭喜布魯克羅培茲與托波尼，為了我的前隊友奪冠感到更開心了！」

布魯克羅培茲是林書豪在2016-17年球季的籃網隊友，當時兩人的擋切組合威力不俗，也讓豪哥那個賽季交出場均14.5分、5.1助攻與3.8籃板的數據，可惜隔年籃網就把布魯克羅培茲送去湖人，換回羅素與莫茲柯夫，豪哥只短暫跟大羅打過1季。

托波尼則是林書豪今年效力發展聯盟聖克魯茲勇士時期的隊友，相較於豪哥打完發展聯盟比賽之後乏人問津，托波尼在今年3月14日跟公鹿簽下雙向合約，隨後更轉為正式合約待到球季打完，不過他在今年季後賽只打4場，總冠軍賽完全沒上。

林書豪除了恭喜公鹿封王，昨在總冠軍賽G6比賽期間，更忍不住嘲諷聯盟的裁判安排，「我感覺保羅賽後一定會罵戴文布克與卡明斯基，為何要把福斯特扶起來？」畢竟昨天主裁判福斯特堪稱「保羅剋星」，只要他吹判保羅在場上的季後賽，保羅苦吞12連敗。