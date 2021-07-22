警方深夜時分幫周婦找回皮夾，讓她感激地買飲料慰勞警方。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名周姓婦人20日深夜從前金區醫院前搭小黃返家，未料卻將皮夾遺落在車上，周婦急得向警方報案，並指皮夾內只有2000元，但裡面有身分證件和信用卡，拜託警方協尋，由於周婦連車號都記不清，警方依據周婦搭車時間起算，調閱2小時監視畫面後，順利找到運匠，解了周婦燃眉之急！

警方指出，66歲的周姓婦人20日接近凌晨12時，神色緊張地走進新興分局自強路派出所，周婦向警方表示，從前金區大同醫院前搭小黃返家，不慎將自己的皮夾遺失在小黃車上，警方問周婦「皮夾內有多少錢？」，周婦指「皮夾內只有2000元現金，錢找不回來沒關係，但裡面有身分證件和信用卡，掉了很麻煩」，周婦拜託警方幫她找回皮夾。

由於周婦不記得小黃車號，警方從她搭車時間點回朔，調閱2小時的監視器，凌晨2時終於聯絡到計程車司機，找回周婦皮夾，周婦對警方高效率和司機的人情味又驚又喜，指雞毛蒜皮的小事卻浪費警方時間，並自掏腰包買飲料請警察提神，以表達感謝之意。