由台灣新媒體發展協會、時報金犢獎國際競賽共同合辦的「2021自媒體創作體驗營」將在8月29日至9月3日舉行，透過線上授課的方式，以14堂課讓你成為自媒體達人。此課程為免費公益課程，主辦單位已持續舉辦六年，結業者將獲得主辦單位頒發證書，於8月10日前開放報名。

想成為YouTuber、TikToker或是Instagramer嗎？為期五天的課程共有14堂課，從高效經營自媒體方法、影片創作結構分析、流量變現實戰技巧等，系統性的讓參與青年全盤掌握自媒體經營的遊戲規則，並深入學習各個社群媒體平臺的特性與應用方法、創作出優質內容的核心秘訣，培養全方位自媒體創作人才。

學員參訪知名企業，深入瞭解產業脈絡。(圖/時報獎組委會提供)

課程另一特色為影片拍攝實戰練習，每位學員將在課程中進行影片創作，業界專家將透過經驗教導如何創作高流量影片，從企劃、創作、比稿三部曲，手把手逐步帶領你成為自媒體達人，並結交來自世界各地優秀華人青年，讓自媒體創作能力迅速萌生、發展並壯大，累積豐富人脈、成為優秀的自媒體創意人。全程參加課程者，可獲得營隊T-shirt、多樣平臺紀念品，以及由主辦方頒發的結業證書。在活動比稿中獲得優秀評選者，更有機會獲得總價值十萬元的獎品及獎金。

透過實際演練，親身參與策略、創意、內容、拍攝，打下堅實基礎。(圖/時報獎組委會提供)

只要曾經參與過時報金犢獎的青年、加入台灣新媒體發展協會會員者，或者報名參加2021 TY STAR網紅培訓營，經甄試合格者皆可以獲得課程免費資格，除了可以累積新媒體創作實力外，更可以結交志同道合的朋友，拓展視野及人脈，替未來打下堅實基礎，名額有限，額滿為止。