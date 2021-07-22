烟花颱風來襲，台北市交通局稍早宣布，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門，自22日晚間8時起「只出不進」，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線，供民眾停車，並暫停該區域路邊停車收費。

交通局指出，松山區開放停車的範圍有，濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）。三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

中山區為基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷。士林區：中正路（通河西街至環河北路）以北區域範圍，承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

萬華區為康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門）。

大同區為涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）僅開放東側-南往北方向以東之區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車時，應順向靠邊停放，維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓等均禁止臨停另計程車招呼站、專用停車格位仍依原規定使用，至於時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局表示，未來恢復紅黃線禁止停車管制時間，將另行通知。