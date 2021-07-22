廚衛電零售市場受疫情干擾，6月下旬買氣開始停滯，7月更明顯，而新建案因原物料上漲及缺工，工期也拉長，第3季建商整體廚房出貨也低迷，櫻花(9911)第3季營運有逆風，第4季進入傳統旺季，外加政府有可能會發放消費券，營收表現將會比較好一些。

台灣本土疫情趨緩，三級警戒有機會將下周開始降級，但零售市場並不會馬上回溫，市場人士預估，最快也要等到9月下旬才會機會回升，法人預期，櫻花第3季廚衛電銷售表現不會太好，第4季因是傳統旺季且政府可能會發放消費券，營收表現應該會比較好一些，法人認為，櫻花今年全年度營收成長可望維持在1成以上。

而在整體廚房出貨方面，以前建商的建造時間約在18~24個月，近期由於原物料上漲及缺工，時間拉長為36個月甚至更長，櫻花第3季建商整體廚房的出貨有限，第4季若有年底前交屋潮，將增加整體廚房業務的動能，法人預期，今年整廚的專案部分業績將有雙位數的成長。

櫻花淨水器業務去年營收為1.6億元，今年有機會達2.5~2.6億元、櫻花家居今年仍無法獲利，明年有機會達損益兩平。至於在越南方面，現在正在進行營業登記變更，未來2~3三年主要任務是在改善其經營體質。