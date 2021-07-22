1.台積電(2330)：昨本土法人相挺轉買超，加上昨夜ADR漲1.26%，今早股價續漲，來到594元。

2.華邦電(2344)：昨三大法人賣超大舉縮減，加上昨夜美光股價大漲2.39%，帶動今早彈升逾4%，收復5日線。

3.威剛(3260)：基本面佳、5日線有撐，早盤強彈逾4%，拚返5日線、月線。

4.聯電(2303)：每股配息近1.6元，開盤秒填息，強漲逾5.5%，收復季線。

5.車王電(1533)：電動車題材夯，今早隨大盤強彈逾4.5%，收復5日線、站回60關。

6.菱生(2369)：代工價格逐季調漲，H2營收受惠，盤初漲近3%。

7.超豐(2441)：今年營收有望破200億大關，激勵早盤漲約6%。

8.東友(5438)：光菱將收購20%股權，早盤漲逾6%。

9.精英(2331)：高層換血，早盤反攻、漲逾2%。

10.帆宣(6196)：Q2、H1營收步步高，資金回流電子股，今早攻漲3.5%。

11.欣興(3037)：28日召開法說會，市場引領期待且底部支撐報高，早盤勁揚4%，回到5日線上。

12.南電(8046)：6月營收創單月新高，後市仍有戲，法人調節不改多方信心，反攻回到425元。

13.天正國際(6654)：訂單能見度高，今年營收拚歷史次高，股價彈升逾8.5%。

14.陽明(2609)：本土法人持續調節，股價頻破底，失守150元後，140元也岌岌可危。

15.群創(3481)：昨獲外資翻多買超4.4萬張，早盤止跌反彈5%，重返5日線。

16.中美晶(5483)：今年配發9元現金股利，創掛牌以來新高，上半年已配發3.5元，今除息5.5元，早盤彈漲4%，秒速填息。

17.敦泰(3545)：昨獲外資及自營商聯手買超相挺，晨盤放量彈升7%，站穩各短均線。

18.明基材(8215)：早盤獲買盤急拉鎖漲停，一日填息達陣，並登上3個月高價。

19.富鼎(8261)：6月稅後淨利年增5.5倍，Q3更上層樓，激勵連2日亮燈漲停，衝上天價116.5元。

20.義隆(2458)：今日除息，每股配發現金股利9元，早盤走揚近2%，股價最高188元，填息率逾4成。

21.友訊(2332)：擬現金減資8%，無懼外資連6賣，早盤放量衝漲停，收復20元及季線。

22.晶宏(3141)：H1每股賺2.8元，晨盤急拉攻頂，重返五日線。

(編輯整理：李慧蘭)