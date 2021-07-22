衛福部要對高端疫苗緊急授權（EUA）審查紀錄去識別化，引發強烈爭議之際，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受網媒採訪時說，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」對此，國民黨台北市議員王鴻薇點名，除了李秉穎外，前衛福部長林奏延也是ACIP委員，和高端疫苗計畫的總主持人，如果蔡政府可以放任衛福部和疫苗審查如此亂象，要球員兼裁判那大家一起來亂啊。

王鴻薇昨（21日）在臉書發文表示，先來談一下衛福部這個預防接種組ACIP有多麼重要，ACIP是政府決定疫苗接種政策的最重要諮詢單位，包括你我在疫苗接種哪一類，何時施打，施打順序，以及，以及高端疫苗未來何時可以接種，可不可以混打，都是ACIP來決定。

這麼重要的政府疫苗決策小組，王鴻薇批評，裡面的委員名單竟赫然出現高端疫苗的計畫總主持人林奏延，林奏延曾任衛福部長，位高望重，資格沒有問題，但林奏延擔任高端的總主持人，就是利害關係人，合適嗎？不用避嫌嗎？

王鴻薇直言，尤其ACIP即將審查高端何時施打，以及高端的混打計畫。如果高端的混打計畫就是高端混打BNT呢？在目前政府不得混打的政策下，一旦只有高端可以混打BNT，是不是就大大提升國人接種高端的意願。結果，ACIP做決策，還有高端的計畫總主持人。

此外，針對媒體20日爆料，ACIP召集人李秉穎身兼「台灣疫苗推動協會」榮譽理事長，而林奏延也是這個協會榮譽理事，協會多位理事都是ACIP成員，協會的另一理事又是聯亞的計畫總主持人黃高彬，王鴻薇痛批，粽子一掛，政府裁判和業界球員都有好關係。疫苗是打進人身體的，可以放任這般無所忌憚嗎？