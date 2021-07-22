戴資穎19日在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，意外引發討論。（圖／摘自戴資穎IG）

台灣代表團搭機前往日本出征東京奧運，掀起國手搭經濟艙，同行官員卻搭商務艙的爭議，蔡總統和行政院長蘇貞昌都出面道歉，風波持續延燒。媒體人「逆風的烏鴉」昨(21日)直言，這起事件確實引起共鳴，其中，戴資穎球后身分是一個因素，但更重要的因素是，蔡英文曾在「搭商務艙」這件事情上有過政治承諾，因此他認為其實整件事情的核心，是總統的政治承諾，「讓蔡英文只能在『開芭樂票』和『無能』二選一」。

逆風的烏鴉昨在臉書分析，不管是戴資穎搭經濟艙，或者吃寒酸便當、住三星級旅館，事情都是可大可小，要圓這件事情的人，也是朝著這個方向去的，「可大可小」，最常看到的洗地論點，就是說這件事情被刻意炒作，用來攻擊蔡政府，是不是刻意炒作不知道，但是否刻意炒作不是重點，重點是這起事件確實引起共鳴。

逆風的烏鴉進一步指出，戴資穎球后身分是一個因素，但更重要的因素是，蔡英文曾在「搭商務艙」這件事情上有過政治承諾，對於蔡英文到底應不應該為此事負責，目前大概有三個洗地方向，第一是蔡英文是總統，這件事情她管不到，所以不是她負責；第二個是腐敗的是中華奧會和單項協會，都是他們惹的禍；第三個是馬維拉上場，說是馬政府任內的組改，將體育署降編，才造成今天這個局面。但他說，「第三個論點，我連反駁都懶。至於第一個和第二個，多少是有點道理的」。

另外，逆風的烏鴉說，「多少有道理」在蔡英文曾經的政治承諾面前，也變得不堪一擊，如果這件事情蔡管不到，當初為什麼要承諾？又單項協會和中華奧會再腐敗，難道敵得過蔡英文的權勢滔天？再說民進黨已經執政五年，既然它們這麼腐敗，為什麼不改？再更進一步說，這種政治承諾，如果負責，提出者若就是權力者，理應要發函給權責機關列管、執行。

正因為如此，逆風的烏鴉認為，所以問題來了，「蔡英文在做出承諾後，是不是有發函給相關單位列管執行？如果有，那最多就是監督不力；如果沒有，那就是開芭樂票，而且如果有發函但相關單位沒有執行，問題也很大，上頭命令，下頭竟然陽奉陰違，這不是在說你總統無能，公務員沒把你當一回事嗎？所以其實整件事情的核心，是總統的政治承諾，讓她只能在『開芭樂票』和『無能』二選一。」