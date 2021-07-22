前大陸首富之子王健林的獨生子王思聰傳身家9千億，富貴背景被大陸網友封為「國民老公」，近日大陸河南省罕遇極端暴雨，造成鄭州市災情慘重，王思聰21日晚間宣布捐款500萬人民幣（約新台幣2199萬），並澄清近日與吳亦凡的八卦傳聞。

王思聰21日在微博公開捐款單，同時PO一張微信朋友圈的截圖，表示：「互聯網的造謠成本太低，闢謠太累。之前那些假朋友圈我都懶得去說，這次在天災之即依然有營銷號為了流量轉載假的朋友圈濫佔用公眾資源，我只能找律師保存證據採取法律手段了。」

王思聰為鄭州水災捐款500萬人民幣（約新台幣2199萬），同時澄清與吳亦凡的八卦。（圖／微博＠王思聰）

由於王思聰、吳亦凡過往頗有交情，吳亦凡近期爆發桃色醜聞時，陸網傳出王思聰在朋友圈PO「這事別問我，我是舔狗，我不玩他這一套！」王思聰忍無可忍，決定親自闢謠，但過往常批判演藝圈時事的風格，對於這次吳亦凡事件隻字不提，態度相當低調；看在大陸網友眼裡，他們認為：「不管怎麼說，捐了五百萬，謝謝」、「有一說一，王思聰雖然也睡女人，但不騙炮，真的大方，經常帶女友去見朋友，送車送包之類的，比吳亦凡好，王思聰沒違法」、「校長真是悶聲幹大事」。

大陸河南鄭州市近日遭受千年一遇的暴雨侵襲，釀下至少12人死的重大災情，不少演藝圈星友紛紛解囊相救，根據公開資料顯示，孫儷鄧超夫婦捐款100萬（人民幣，同下）、范冰冰50萬、唐嫣羅晉夫婦100萬、楊冪100萬、迪麗熱巴50萬；台灣藝人歐陽娜娜、王大陸各捐50萬、吳奇隆劉詩詩及李榮浩楊丞琳兩夫妻各捐100萬，轉行經商的張庭與林瑞陽夫婦也愛心不落人後，大手筆捐款500萬人民幣。