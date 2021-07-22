中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮今在大陸《環球時報》撰文反駁中國崛起是西方讓利的結果。他表示，東亞崛起關鍵在於中國大陸崛起。沒有中國大陸崛起，東亞頂多算是局部崛起；而主要是因我們為工業文明這顆新種子在中國生根發芽提供了新的適宜生態。

金燦榮指出，英國《金融時報》不久前刊發了一篇討論中國發展模式的文章，認為從經濟上講，中國模式沒有特殊之處，只是放大版的東亞模式。而東亞模式得以成功的核心又在於西方國家尤其美國的扶持。換句話說，日本、亞洲四小龍以及中國大陸經濟相繼崛起，主要是美西方讓利的結果。

金燦榮認為，東亞崛起關鍵在於中國大陸崛起。沒有中國大陸崛起，東亞頂多算是局部崛起。之前那些東亞國家的經濟發展，通常被西方學界解釋為西方體系的外延和強化。它們在經濟上得益於美國扶持，政治上走西式民主，戰略上也大體跟隨西方，因此那些國家的經濟成功被說成是以美國為首西方的成功。

金燦榮強調，但事實是，只有中國大陸崛起才真正代表了東亞或者說是亞洲崛起，這樣才有可能促進近代幾百年來西方主導的國際秩序有所變革。

他說，實踐證明，工業文明對農業文明在經濟效率和軍事效率等方面具有絕對優勢。其他國家眼前也只有一條路，就是向工業文明過渡，發展大機器生產和現代製造業。在這方面，東亞地區之前有日本和「四小龍」，現在有了中國大陸，而且我們還擁有了人類歷史上規模最大、體系最完整的製造業。

金燦榮表明，這是中國崛起的根本。它絕不是美國「恩賜」的結果，而主要是因我們為工業文明這顆新種子在中國生根發芽提供了新的適宜生態。

金燦榮還稱，現代文明的密碼很大程度上就是西方率先開啟和實現了工業化。但現在我們也基本掌握了工業化，這就有了獨立自主的本錢。而且中國絕不可能走向封閉，即使美國鐵了心地要把中國排斥在它的小圈子之外，中方仍有很多其他機會。

換句話說，中國已有相當完整的工業體系，只要繼續把自己的事做好，同時繼續有效維持和拓展外部合作空間，那麼美國試圖通過排斥中國或搞脫鉤來限制中國發展，就絕不可能得逞。