Zoom 今(22)日宣布推出最新產品 Zoom Apps 和 Zoom Events。Zoom Apps 為無縫嵌入 Zoom 會議以及桌面用戶端的第三方應用程式,能強化現今混合工作模式的協作、生產力與娛樂體驗。Zoom Events 則是一個多功能平台,能夠打造多樣化的的互動與沉浸式虛擬活動,觸及更多的觀眾。

Zoom 創辦人暨執行長 Eric S. Yuan 表示:「隨著全球採納混和工作模式,我很高興看到 Zoom Apps 和 Zoom Events 拓展我們的平台願景,賦能今日和未來的生產人力。」Frost & Sullivan 資訊與傳播科技副總經理 Roopam Jain 表示:「 Zoom Apps 和 Zoom Events 是拓展 Zoom 服務與影響力的重要一部分。這些解決方案讓用戶能夠透過視訊完成更多的工作,並證明無論是透過應用程式、整合服務、活動抑或是其他服務,Zoom 的客戶可以直接在平台上創建並發展業務。」

【Zoom Apps】

使用者透過 Zoom Apps可以將自己喜愛的應用程式加入會議中,提高工作效率並保持專注。(Zoom提供/黃慧雯台北傳真)

已擁有超過 1500 個第三方整合軟體的 Zoom App Marketplace隨著Zoom Apps登場有更多的選擇。使用者透過 Zoom Apps可以將自己喜愛的應用程式加入會議中,提高工作效率並保持專注。目前已有超過 50 個企業與消費者用的 Zoom Apps 已經上線 —包括虛擬白板、專案管理、紀錄筆記、遊戲等,更多應用程式也將陸續推出。目前一些可使用的 Zoom Apps 包含:

*Asana:透過 Asana 預先建立會議中的討論項目與後續排程,讓團隊能夠清楚了解進度,確保每場會議都有準確目的。且毋須離開 Zoom 會議即能創建、編輯並指派工作項目。

*Dot Collector:Dot Collector 讓每位與會者皆能透過即時的意見回饋與投票分享他們的想法。這些想法會被系統性地收集、共享並保存,且任何時刻都能夠調整。 Dot Collector 可以促進同事之間更具包容性的協作、提高透明度並建立有意義的同事關係,同時也賦予個人洞察力,並助其充分發揮潛力。

*Dropbox Spaces: Zoom上的 Dropbox Spaces 能讓每個人從會議中收穫更多。無論是在 Zoom 會議的前、中、後,每個人皆能都保持在同一頁面上,在同一個共享工作區中即時協作。

*Heads Up!:由知名主持人 Ellen DeGeneres 推出的有趣遊戲Heads up! 是與同事和朋友們共享派對時光的最佳選擇,也是等待會議開始前的有趣消遣方式。這個應用程式由 Ellen Digital 和 Playco 共同為 Zoom 開發。

*SurveyMonkey Enterprise by Momentive:在Zoom 會議中利用即時意見回饋與投票功能,能讓會議體驗更具參與感與包容性,並從顧客、員工、患者或任何與會者中得到最佳的利益相關者洞察,並藉此提高員工的參與度,改善客戶或患者的體驗,使遠距會議更有效率。

*Wellness That Works by WW:Wellness that Works by WW是減重和健康領域的領導者,它能夠幫助用戶動得多、吃更好並改變思維方式,其中包含提醒站立與伸展身體的推播通知、水分補充追蹤器、心智訓練工具和健康食譜。無論用戶身在何處,即便是在會議當中, Wellness that Works 能夠幫助用戶建立並保持健康的習慣,強化了 WW 在行為改變科學方面的信譽。

【Zoom Events提升混合與虛擬活動體驗】

Zoom Events 使各式機構組織能建立引人入勝的混合與虛擬體驗。(Zoom提供/黃慧雯台北傳真)

Zoom Events 使各式機構組織能建立更好的混合與虛擬體驗,並讓大小企業都能無縫地管理和主持如銷售會議、客戶活動、貿易展覽和內部活動等連續性會議。 Zoom Events 提供多樣化的功能,如:活動中心、企業專用虛擬活動空間、客製化註冊,以及可利用聊天功能社交聯繫的的虛擬活動大廳。 Zoom Events 也能夠提供活動專屬報告,分析註冊、出席和門票銷售等數據。 Zoom 今年將在 Zoom Events 上舉辦年度用戶大會 Zoomtopia 和 Zoom Academy 。

OnZoom 是以消費者為中心的 Zoom Events 解決方案。品牌和小型企業可以創建、舉辦和提供收費制的活動形式來觸及消費者,其中包含健身和烹飪課程、戲劇表演等。 OnZoom 目前仍處於測試階段,並作為小型企業和創業家在我們的公開活動目錄中舉辦和發布活動的場域。