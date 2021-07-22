衛福部於7月18日通過高端疫苗緊急授權(EUA)，但卻沒有公布審委名單及報告。時力立委陳椒華今日召開線上記者會表示，衛福部若再不說清楚，不排除向監察院檢舉衛福部有嚴重行政缺失。

陳椒華指出，食藥署在2020年10月公布的EUA審查基準只有3頁，更詳細的新審查基準到了今年7月才訂出，而高端的審查報告是在今年6月送出，讓外界合理懷疑，高端的送審報告並未按照7月的標準編寫，疫苗EUA審查如同空白授權。

時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

陳椒華質疑，針對EUA審查當中的重重疑雲，已於7月5日邀請食藥署出席公聽會，說清楚講明白，但食藥署卻拒絕。而高端6月提報告，要如何符合食藥署7月才公布的審查標準？對此懷疑食藥署已事先跟廠商談好審查方法，才對外公布。

陳椒華要求衛福部公布審查委員名單，並公開對國人說明，審查EUA的完整過程，尤其是為什麼5月26日的會議專家委員，到了7月26日又沒有了？中間是否有換過不贊成的委員？衛福部應說明清楚。

陳椒華表示，在6月立院召開臨時會時，已要求衛福部長陳時中提供詳細的審查基準，但食藥署在7月才提出，結果高端公司在6月就交報告，對此質疑高端的報告，為何可以在還沒有公開標準的情況下通過審核。對此將不排除向監院檢舉審查作業有嚴重瑕疵。

陳椒華示警，高端現在宣稱疫苗的效價高，但這不等於保護力高。德國Curevac藥廠做的疫苗也是效價高，但其3期臨床保護力試驗卻只有47％，最終並未通過歐盟EUA。衛福部不要只會說好話，應向外界說明審查程序，並公布審委名單及高端的報告。